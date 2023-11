Gianluca Di Marzio, giornalista, ha parlato così del possibile futuro di uno degli obiettivi in comune tra Juve e Milan

Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha così parlato prima di Milan Udinese, soffermandosi sul possibile futuro di Kelly, accostato nelle ultime ore anche alla Juve.

PAROLE – «Sabato scorso Moncada è stato in Inghilterra e da quello che so ha incontrato e conosciuto Kelly del Bournemouth. È un segnale sul fatto che il Milan punta su di lui, va in scadenza a giugno e il Bournemouth può decidere con un indennizzo di lasciarlo andare via a gennaio».

