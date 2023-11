Lautaro Martinez ha preso la parola ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta, che li porta a +5 sulla Juve

Lautaro Martinez ha parlato a Dazn dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, che consente ai nerazzurri di portarsi al momento a +5 sulla Juve.

LE PAROLE – «Sapevamo che affrontavamo una squadra che non ha ancora preso gol in casa, dopo i primi venti minuti ci siamo messi bene in campo, l’abbiamo sbloccata e giocata con calma. Nel secondo tempo siamo stati maturi, abbiamo saputo soffrire e portiamo a casa punti importantissimi per noi. Tutti i giorni cerco di lavorare e crescere in ogni aspetto. Il tiro da fuori lo facciamo in allenamento con Calha, Miki. Vincere le partite è importante. La scarpa d’oro è importante, ma io penso all’Inter. Cerco sempre di dare una mano correndo e sacrificandomi, questo è quello che conta. Pavard? Voglio dedicare questa vittoria a lui, è un ragazzo straordinario che ci sta dando una grande mano, speriamo non sia niente di grave così lo avremo presto con noi».

The post Lautaro esulta dopo l’allungo sulla Juve: «Punti importantissimi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG