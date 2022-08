Calciomercato attivo per l’Inter, l’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio fa il punto sull’Inter.

L’operatore di Sky, Gianluca Di Marzio fa il punto sul proprio sito sul calcio mercato dell’Inter, ecco le novità del giornalista: “Non arrivano segnali diversi da parte della proprietà dell’Inter. Nessuno sta mettendo sul mercato Skriniar o Dumfries. Quindi evidentemente Inzaghi ha voluto mandare un messaggio a tutti. L’unico che sta partendo è Casadei, che va al Chelsea.“

Denzel Dumfries

Fabrizio Romano su Twitch racconta l’operazione Casadei: “Casadei-Chelsea è fatta, già nel weekend l’operazione era pronta, 15 milioni di euro più 5 di bonus. Va via senza recompra da quello che mi risulta, è un investimento importante dei Blues.“

Il giocatore non ha mai esordito in Serie A ma è stato nella selezione Under 19 dell’Italia chi si è giocata l’Europeo perdendo contro l’Inghilterra. Casadei è stato uno dei protagonisti insieme a Miretti della Juventus.

