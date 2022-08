Queste le parole di Riccardo Trevisani che parla a Sportmediaset dell’Inter vista all’esordio contro il Lecce.

Ecco le parole del giornalista Riccardo Trevisani a Sportmediaset che commenta la prestazione dell’Inter di Inzaghi contro il Lecce: “L’Inter con meno gioco, meno qualità ma ha sofferto di meno. In difficoltà con qualche problematica difensiva. Però l’Inter è una squadra che si rinforza con i cambi, ha una rosa impressionante. Inzaghi più predisposto a cambiare il sistema tattico rispetto alla staticità dello scorso anno. La vittoria al 94′ è un grande segnale.“

Simone Inzaghi

Parlando di calcio mercato è intervenuto Ciccio Graziani a parlare della situazione difensiva dei nerazzurri a Pressing: “Se l’Inter non cambia e trova un’alternativa difensiva visto che è andato via Ranocchia e numericamente hanno bisogno di un centrale in più, ad oggi resta la squadra più forte della Serie A.“

