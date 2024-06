Il giornalista di Tutto Juve Mirko Di Natale ha fatto il punto sul centrocampista bianconero conteso da diverse squadre tra cui anche il Milan.

Mirko Di Natale ha parlato a Radio Rossonera della situazione riguardante il futuro di Adrien Rabiot. “La Juventus è arrivata a spingersi fino a 7,5 milioni, contando sul fatto che il decreto crescita sia ancora possibile. Offre un biennale con opzione per il terzo anno, fatta e recapitata più di due settimane fa, sperava di chiudere prima dell’inizio dell’Europeo, soltanto che ad oggi ancora non c’è stata una risposta di Rabiot”.

La situazione

“Fronte Juventus c’è stato quindi un forte insospettirsi, dato dal fatto di cui parlavate, in ottica Milan, ma ci sono altre formazioni che si sono interessate al francese. Quindi, a Torino, stanno lavorando anche su altri profili. Rabiot è un po’ particolare: anche l’anno scorso si era preso del tempo, più o meno verso questo periodo dell’anno, poi ha comunque concluso l’accordo a fine giugno. A me era stata smentita la richiesta degli 8 milioni”.

Gli scenari

“Penso che in realtà lui abbia deciso in questo momento di concentrarsi solo sull’Europeo, e secondo me ha fatto anche due prime buone partite anche se con la Polonia non l’ho visto bene. O sta cercando qualche altra offerta e si sta guardando intorno oppure a fine Europeo darà il là a quello che sarà il rinnovo con la Juventus. Certo è che i bianconeri lo stanno aspettando, ma è pur vero che da parte della dirigenza bianconera un po’ di freddezza c’è per quello che è stato il suo comportamento”.

