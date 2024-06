Il giornalista Francesco Letizia ha detto la sua sul mercato dei rossoneri.

Francesco Letizia su Sportitalia ha parlato di ciò che secondo lui deve fare il Milan in vista della prossima stagione. “Theo va tenuto. ‘Ad ogni costo’ nel calcio di oggi, non esiste per nessuno. Ma il Milan deve fare – e farà – il possibile per trasformare il suo terzino nel vero simbolo del progetto tecnico, nonché la garanzia delle ambizioni agli occhi dei tifosi. Nessuno è come lui in Serie A. Perché Theo è il migliore al mondo nel suo ruolo ed è l’unico nel nostro calcio che può fregiarsi di questo titolo. Farlo sentire indispensabile, magari con la fascia da Capitano, sarebbe l’operazione più apprezzata dal popolo milanista, nonché la conferma nei fatti delle parole di Ibra. Se poi il giocatore vorrà fare altre scelte, come Tonali un anno fa, se ne dovrà prendere la responsabilità, senza alibi a disposizione”.

Adrien Rabiot

A centrocampo

“L’interesse per Adrien Rabiot è manna dal cielo: un giocatore di quel calibro, affiancato da un altro acquisto, farebbe fare un salto di qualità immenso a tutta la squadra. Il tema centrocampo non è da sottovalutare: mettere insieme giocatori poliedrici e duttili come Rabiot e Reijnders permetterebbe all’allenatore di poter scegliere il terzo componente a seconda delle partite, tra un mediano difensivo in arriva e un centrocampista più offensivo come Loftus-Cheek. E a quel punto, il sacrificio di Bennacer sarebbe anche ben gradito”.

