Il giornalista Alessandro Giudice sostiene come serva a poco avere come proprietario di un club qualcuno con fondi illimitati.

Il Newcastle del fondo PIF ha enorme potere di spesa ma sta andando incontro a forti rischi di penalizzazioni proprio per avere investito troppi soldi. Alessandro Giudice sul suo profilo X ha pubblicato il suo pensiero in materia: “Il Newcastle (proprietà PIF) ha tentato invano di cedere la rivelazione 19enne Yankuba Minteh. La stellina in prestito al PSV ha rifiutato il trasferimento al Lione. Il Newcastle aveva un bisogno disperato dei 40 milioni di euro per non violare il PSR (Profit and Sustainability Regulation) imposto dalla Premier League. Ora rischia penalizzazioni di punti (ipotesi peggiore) o blocco del mercato in entrata (best case) in assenza di cessioni”.

Fikayo Tomori

Il tentativo

“Si dice stia cercando di fare qualche scambio col Milan (Kieran Trippier in rossonero, uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw in bianconero, n.d.r.), che non ha di questi problemi. Spero che ciò faccia riflettere i tanti tifosi di Milan e Inter (e anche alcuni opinionisti) che sognano acquirenti arabi, mediorientali, insomma ricchi, nella convinzione ingenua che ciò consentirebbe di comprare chi vogliono, spendendo senza limiti“.

La realtà dei fatti

“Nulla di più fallace, perché la realtà è del tutto diversa. Per guadagnare competitività servono ricavi in crescita, costi sotto controllo, conti in ordine. Non serve a nulla un azionista facoltoso“.

