Parla il giornalista di Sky, Peppe Di Stefano che da le ultime sul mercato del Milan in vista di domani che sarà molto importante.

Queste le parole di Peppe Di Stefano a Sky, che parla del mercato del Milan che domani parlerà con il Bruges per De Ketelaere: “Confermato il blitz di domani organizzato dal Milan, che domani partirà poco prima di pranzo direzione Bruxelles da cui poi si sposterà a Bruges. Non è un blitz per portare a Milano De Ketelaere ma per accelerare i tempi. Probabilmente si era un po’ troppo statici, il Bruges stava giocando un po’ al rialzo.“

Paolo Maldini

Aggiunge il giornalista: “Il Milan ha due certezze: la prima di voler investire tanti soldi, sono trenta milioni circa più bonus. La seconda è che il giocatore ha scelto il Milan. Forte di queste cose, domani Maldini e Massara andranno dal Bruges e chiederanno la possibilità di comprarlo a quelle cifre. Il Milan non parteciperà ad aste. Qualora dovesse andare bene il Milan chiuderà l’accordo nei giorni successivi, probabilmente il giorno successivo. Qualora non dovesse andare bene il Milan cambierebbe totalmente obiettivo. Un nome su tutti potrebbe essere quello di Ziyech.“

