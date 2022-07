L’ex centrocampista, Paolo Stringara, parla a TMW del mercato dell’Inter e Skriniar, all’interno le dichiarazioni di Impallomeni su TMW.

Sono queste le dichiarazioni di Paolo Stringara a TMW (Tuttomercatoweb) dove parla del mercato dell’Inter, così l’ex centrocampista su Skriniar: “Un difensore come Skriniar valutato 70 milioni? É bravo ma non è un fenomeno. Se le cifre fossero queste, non avrei problemi a cambiare Skriniar con Milenkovic. Il problema dell’Inter è che la Juve ha incassato da De Ligt, mentre l’Inter non ha venduto ancora Skriniar.“

Conclude: “E tutta qui la differenza per quanto accaduto con Bremer. Mi fido comunque di Marotta. Il grosso problema era davanti, vista l’ultima stagione. Il ritorno di Lukaku colma una grossa lacuna, con gli altri acquisti per me è un ottimo mercato dei nerazzurri.“

Giuseppe Marotta

Sempre a TMW parla Stefano Impallomeni: “L’effetto tempo ha giocato a sfavore di Marotta, che rimane uno dei migliori sul mercato. Due accordi sono sfumati e sono state due sconfitte. L’Inter comunque è già forte così, dovesse partire Skriniar no. Ora proverà a testare la macchina sul campo, poi a gennaio si vedrà.“

