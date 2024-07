Il giornalista Peppe Di Stefano sottolinea la grande difficoltà che stanno incontrando i rossoneri in questa sessione di mercato.

Peppe Di Stefano a Sky Sport ha dato le ultime notizie riguardanti il Milan sul mercato e sul campo. “Giornata di lavoro quella di ieri, divisa tra lavoro tecnico in campo per Fonseca e i calciatori e lavoro anche sul mercato, con i dirigenti oggi non presenti qui perché impegnati in meeting e riunioni tra di loro e gli agenti, per pianificare il Milan che sarà. Stanno rientrando i nazionali, ieri è tornato Jovic. Sappiamo che arriverà Morata il 5 agosto, ma al Milan serve anche altro”.

Lazar Samardzic

Sul mercato

“Serve Pavlovic in difesa, serve un terzino (Emerson Royal lo teniamo assolutamente in lista), serve un centrocampista come Fofana, con l’affare con il Monaco non ancora definito e chiuso, e serve un altro attaccante. L’idea del Milan è quella di portare a Milanello un altro attaccante. Via abbiamo raccontato di Fullkrug e continuiamo a tenere più che mai vivo il suo nome nella lista dei dirigenti rossoneri, anche se credo che saranno giorni di lavoro da un parte e di negoziazione con i club dall’altra”.

Le situazioni

“Infatti, gli accordi con i giocatori sono stati fatti quasi tutti, anche con Samardzic. Bisogna trovare ora gli accordi con i club, Udinese, Monaco, Salisburgo ed eventualmente Tottenham. Gli obiettivi sono questi, sono chiari e non credo si andrà lontano da questi nomi. Bisognerà capire quando il Milan tenterà di affondare il colpo”.

