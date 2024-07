Il giornalista Franco Ordine ha espresso il suo parere sulla prima amichevole dei rossoneri e non solo.

Franco Ordine a Radio Radio ha sottolineato come il Milan possa accumulare ritardo nei confronti delle altre squadre. “Il Milan aggiunge al ritardo dei nazionali, anche Morata che ha giocato la finale e sarà l’ultimo ad arrivare, i rossoneri saranno tra gli ultimi a completare il proprio mercato. Sarà importante concludere più operazioni possibili nelle prossime settimane”.

Su Rapid Vienna-Milan

“All’amichevole contro il Rapid Vienna non do nessuna importanza, ma ho rivisto qualche difetto difensivo. In positivo mi hanno colpito diversi giovani che giocheranno nel Milan Futuro, ho trovato anche molto migliorato Saelemaekers, si vede che ha giocato con un allenatore che lo ha fatto crescere come successo anche con De Ketelaere“.

Alexis Saelemaekers

Su Fullkrug

Il collega poi a Radio Rossonera ha parlato più dettagliatamente del mercato del Milan. “Sento dell’interesse anche di altri club per questo calciatore. Secondo me lui, sia dal punto di vista economico che tecnico, rappresenta un po’ l’alter ego di Morata… è più vicino come caratteristiche a Giroud che a Morata, che invece mi sembra più vicino come capacità di cucire il gioco a Zirkzee. A meno che non si siano tutti innamorati perdutamente di questo giocatore, credo che alla fine dovrebbe arrivare. Poi se invece deve diventare l’ambito traguardo di qualche altro club, secondo me di alternative se ne trovano”.

Il modus operandi del Milan

“Se noi osserviamo un po’ la scaletta dei movimenti che fa solitamente il Milan, prima passa dal giocatore concordando le modalità del contratto e poi arriva alla società. Se c’è la spinta propulsiva da parte del calciatore si raggiunge l’accordo, mentre se accade come per Zirkzee e il calciatore non spinge e svolta da un’altra parte, allora a quel punto diventa problematica la conclusione dell’affare”.

