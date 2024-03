Peppe Di Stefano ha fatto il punto sul Milan, a cavallo tra le indagini che coinvolgono la società e la partita di questa sera a Praga.

Purtroppo nelle ultime ore il nome Milan è stato associato solo a vicende esterne al calcio giocato, dimenticando quasi che questa sera a Praga i rossoneri si giocano una partita importante. In caso di qualificazione infatti il Milan accederebbe ai quarti di finale di Europa League. Peppe Di Stefano ha fatto il punto sul Milan, analizzando lo spirito e l’animo con cui la squadra approccerà la gara di questa sera.

esultanza gol Rafael Leao

Testa solo al campo

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky, ha parlato dello stato d’animo che alberga in seno alla squadra rossonera, soprattutto dopo le notizie in merito all’inchiesta che riguarda il Club. Le sue parole: “La squadra e tutto il Milan sono focalizzati solo sul campo. Pioli vuole vincere e punterà ancora sui titolarissimi, soprattutto con Leao fresco del turno di riposo in Serie A”.

Sull’inchiesta

Impossibile che parlando di Milan non si scivoli sul caso che sta sconvolgendo nelle ultime ore il destino del Milan. Peppe Di Stefano ha così riassunto gli umori da casa Milan: “Sono stati due giorni di caos nel Milan in merito a questa vicenda delicata che con il calcio giocato ha poco in comune, ma i rossoneri sono concentrati solo sulla sfida di questa sera contro lo Slavia. Questa mattina ha parlato Moncada, una battuta veloce sul Milan, senza parlare di ciò che emergerà poi dalla procura e dalle indagini“.

