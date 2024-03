Carlos Passerini ha analizzato i temi della partita tra Slavia Praga e Milan di questa sera, elogiando Leao indicandolo come uomo simbolo rossonero.

Il Milan impegnato questa sera a Praga dovrà, necessariamente, sciorinare una prestazione importante, attenta e diligente sotto ogni punto di vista. L’avversario e la posta in palio della partita richiedono il massimo impegno, non valutando come sufficiente il vantaggio ottenuto nella gara di andata a San Siro. Carlos Passerini, giornalista de Il Corriere della Sera, ha analizzato i temi riguardanti la partita indicando in Rafa Leao il faro rossonera nella notte di Praga.

Rafael Leao

Leao il re di coppe

Abbiamo ancora tutti negli occhi il capolavoro balistico di Rafa Leao nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rennes. Un missile terra-aria straordinario che, come spinto da attrazione divina, si è incastonato sotto il sette regalando alla platea di San Siro simile ad un gioiello. Passerini non lo ha dimenticato e afferma infatti che “in attacco torna anche l’indispensabile Leao, il re di coppe che quando varca il confine ritrova quella freddezza davanti alla porta che in Serie A gli manca”.

Il Milan si aggrappa a Leao

Pioli questa sera all’Eden Arena di Praga si affida ai titolarissimi, ben consapevole che occorrerà una prestazione maiuscola per strappare il pass per i quarti di finale di Europa League. Passerini sottolinea quanto sarà importante per il Milan, in una partita come quella di stasera, l’apporto di Leao: “Il salto di qualità passa da partite così: servirà tutto il suo talento per evitare al Milan di vivere una serataccia thrilling come a Rennes, dove l’approccio fu totalmente sbagliato“.

