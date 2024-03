La formazione ufficiale con cui Pioli ha deciso di affrontare il ritorno degli ottavi di finale contro lo Slavia Praga.

Alle 18.45, all’Eden Arena di Praga, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Slavia Praga e Milan avrà inizio. I rossoneri arrivano al match forti del 4-2 maturato all’andata. Il Milan questa sera schiererà i suoi migliori effettivi per cercare di strappare il pass per i quarti di finale. Dopo una settimana controversa e carica di stress, il Milan ritrova il campo e ha tutte le intenzioni di proseguire il proprio cammino nella competizione. Il destino di Pioli è legato a doppio filo all’esito della partita di questa sera e della qualificazione.

Stefano Pioli dovrà fare i conti con la squalifica di Florenzi ma potrà schierare Leao, dopo che in campionato contro l’Empoli ha scontato il proprio turno di squalifica. In casa rossonera si segnalano quattro diffidati: Mike Maignan, Davide Calabria, Yunus Musah e Fikayo Tomori. Il tecnico rossonero si affida questa sera alla miglior formazione possibile. Queste le scelte del mister che, a sorpresa, affianca Musah ad Adli in mediana:

Milan ( 4-2-3-1 ) Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Théo Hernandez; Musah, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. All. Stefano Pioli.

Avversario e terna arbitrale

Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, tenterà il tutto per tutto per ribaltare il passivo incassato nella gara di andata a San Siro. Tra le mura amiche la squadra della Repubblica Ceca è quasi insuperabile, fattore che cercherà di esercitare questa sera anche contro il Milan.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Staněk; Vlček, Holeš, Zima, Ogbu; Provod, Dorley; Douděra, Zmzrly, Wallem; Chytil. All. Jindřich Trpišovský

ARBITRO: Nyberg (Svezia)

ASSISTENTI: Beigi e Söderqvist (Svezia)

IV UFFICIALE: Ladebäck (Svezia)

VAR: Higler (Olanda)

AVAR: Van Boekel (Olanda)

