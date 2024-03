Sandro Sabatini ha criticato il mercato del Milan ritenendolo insufficiente. Ha paragonato infine Pulisic a El Shaarawy.

Il mercato del Milan operato dalla squadra mercato rossonera Furlani e Moncada, ha portato a Milanello molti volti nuovi. Tra questi spiccano Loftus-Cheek che nel nuovo anno è il miglior marcatore rossonero, Pulisic che si avvia a realizzare la sua miglior stagione in carriera e Reijnders. L’olandese è stato per gran parte della stagione il cervello del centrocampo rossonero, gravitando sui suoi piedi gran parte delle manovre del Milan. Il mercato rossonero non è stato solo questo però, Musah ha dimostrato di essere un giocatore importante, lo stesso dicasi per Okafor e Jovic, quest’ultimo è stato decisivo in molte partite. Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha però criticato il mercato del Milan lanciando anche una provocazione che farà discutere.

Sandro Sabatini, criticando il mercato del Milan a suo dire insufficiente, ha dichiarato sul canale Twitch di Tutti in the box che non vede particolari differenze tra Pulisic ed El Shaarawy. Le sue parole: “Tra Pulisic ed El Shaarawy che differenza c’è? Se li vedi giocare, bisogna almeno rivalutare El Shaarawy“. Prosegue poi facendo un parallelismo con Thuram, obiettivo estivo del Milan accasatosi poi all’Inter: “Su Pulisic sono combattuto tra chi mi segnala i numeri, che ha segnato gli stessi gol di Thuram pensa un po’ che percezione c’è su Thuram e invece sui gol di Pulisic…“.

Il giornalista di Mediaset ha giudicato sbagliato il mercato rossonero, ritenendo che la squadra mercato rossonera avrebbe potuto reinvestire in modo migliore i soldi incassati con la cessione di Tonali al Newcastle. Sabatini, sul tema, si è così espresso: “Il Milan ha sbagliato mercato. Aveva 80 milioni da utilizzare per la cessione di Tonali e secondo me se facciamo un elenco dei giocatori che ha preso, su quali puoi continuare a puntare come titolari per l’anno prossimo? Salvi solo Loftus-Cheek e Pulisic. Su Reijnders si può ancora puntare ed è anche bello da vedere giocare“.

