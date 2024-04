Il giornalista Peppe Di Stefano ha detto la sua sul brutto clima che si respira a Milanello e sulle decisioni che la società è chiamata a prendere.

Peppe Di Stefano a Sky Sport ha fatto il punto sul delicatissimo post-derby del Milan dando per assodato l’esonero di Pioli a fine stagione. “Il Milan ha perso il sesto derby consecutivo, lo ha perso in casa e ha visto l’Inter festeggiare”.

Verso Juventus-Milan

“Il Milan avrà una difesa decimata in occasione della prossima partita contro la Juventus. Oltre a Theo Hernandez e Calabria, squalificati dopo l’espulsione, non ci sarà nemmeno Fikayo Tomori, che era in diffida e ha preso un cartellino giallo. Ieri giorno di riposo per il Milan, già deciso prima della partita di lunedì. A prescindere dal risultato dunque si è deciso di concedere un giorno libero alla squadra che sembra più che mai opportuno, perché serve rasserenarsi“.

Casa Milan

Scenari futuri

“Gli ultimi 10/15 giorni sono stati pessimi. Il Milan ha perso le tre grandi partite della stagione: Roma andata, Roma ritorno e derby. In mezzo ha pareggiato contro il Sassuolo. Adesso non resta che chiudere al meglio una stagione che di certo non sarà tra quelle indimenticabili. Ci sarà un Milan che lavorerà a Milanello per preparare le ultime 5 partite e ci sarà un Milan che lavorerà qui a Casa Milan per programmare il futuro“.

Cambiamenti

“Chiaramente non sarà legato a Stefano Pioli, ma sarà legato a un nuovo allenatore. L’identikit lo abbiamo già. Ora bisognerà capire quali sono i nomi papabili, quali piacciono alla dirigenza e in maniera particolare al proprietario del Milan Gerry Cardinale, che fino alle scorse ore era qui a Milano non solo per vedere il derby ma anche per prendere le prime decisioni sul Milan del prossimo anno“.

