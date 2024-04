Il giornalista Paolo De Paola sta dalla parte di Arrigo Sacchi e attacca l’operato dell’attuale tecnico rossonero.

Paolo De Paola su Sportitalia non ha lesinato critiche a Stefano Pioli per quanto fatto soprattutto nel doppio confronto di Europa League. “Nessuna chance invece per Pioli al Milan in futuro”.

La critica di Sacchi

“Ai sofisti del calcio rammentiamo solo le splendide parole di Arrigo Sacchi, non proprio uno qualunque, sull’attuale tecnico del Milan: ‘Conosco bene Pioli, è migliorato sul piano tattico, ma non è uno stratega. Oggi vincono gli strateghi (Spalletti per esempio). Il Milan ha Giroud e Leao in meno in fase difensiva e questo spiega in parte i tanti gol subiti’. Insomma una bocciatura sul piano del gioco”.

Stefano Pioli

La bordata

“Impressionante la differenza di postura fra Pioli e De Rossi durante la sfida di ritorno in Europa League, un leone contro un agnellino spaventato. L’allenatore della Roma è stato superlativo nell’incartate completamente il Milan già condizionato dalla strampalata idea di Musah sulla fascia e Calabria mediano. Il calcio è aggiornamento continuo e De Rossi ha surclassato Pioli sia sul piano tattico, sia su quello strategico. È fondamentale stare sul pezzo anche da un punto di vista psicologico nei confronti dei giocatori e dell’ambiente. Oggi l’allenatore conta tanto, eccome. L’ottanta per cento e più. Basta con certi giudizi che appartengono alla preistoria ‘Ci vogliono i bravi giocatori per vincere’”. È pressoché certo che Stefano Pioli lascerà il Milan a fine stagione.

L’articolo De Paola: “Pioli contro De Rossi sembrava un agnellino, strampalata l’idea Musah sulla fascia” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG