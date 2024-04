Il giornalista Giuseppe Pastore sottolinea come l’americano abbia inciso pochissimo nelle gare di cartello.

Il Milan nelle ultime 4 partite, 3 delle quali estremamente importanti, ha portato a casa 1 misero pareggio e 3 sconfitte. Le 2 gare perse con la Roma sono costate l’eliminazione dall’Europa League e la sconfitta nel derby ha consegnato lo Scudetto all’Inter.

Il parere

Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio ha criticato pesantemente il rendimento di diversi giocatori del Milan, anche di un insospettabile. “Pioli ha dovuto fare i conti con quello che aveva, il Milan ha troppi giocatori fuori condizione”.

Bordate ai singoli

“Giroud è stanchissimo, Bennacer è un giocatore chiave, ma non è presentabile in questo momento, Adli è poca roba, non è un giocatore da questi livelli. Ha un rapporto particolare col pubblico. Ha cercato di accendere il pubblico, ma nient’altro”.

Christian Pulisic

Sul centrocampo

“Va detto che però è abbandonato in un centrocampo inesistente. Reijnders non ha qualità di interdizione, Pobega è fuori e Musah viene buttato un po’ dove capita, ma in generale non è un centrocampo di alto livello, poi il modo di giocare non aiuta sicuramente. Adli è lento, sotto pressione sbaglia tanto e non ha intuizioni folgoranti”.

Critiche anche per l’americano

Pulisic viene ritenuto da molti il miglior acquisto del Milan della scorsa estate, ebbene ci sono critiche anche per lui. “Leao è il più vistoso e quindi criticato sempre, ma Pulisic nelle partite importanti cosa ha fatto? Loftus-Cheek ancora una volta inesistente. Leao dà nell’occhio, ma alla fine nelle azioni da gol ci finisce sempre lui”.

