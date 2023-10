Diddi su Napoli Milan: «Primo tempo rossonero da squadra vera». Le parole del tattico sul match dei rossoneri

Il tattico Luca Diddi ha analizzato il match tra Napoli e Milan, mostrando come bisognerebbe vedere il bicchiere mezzo pieno viste le tante assenze. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Il primo tempo è stato grande, da squadra vera, il secondo un po’ meno. Intanto il modulo è cambiato: 4-2-3-1 con Reijnders vertice alto. il Napoli costruiva e il Milan era pronto per le ripartenze, nella pressione non lasciava mai l’uno contro uno dietro, con anche Leao a partecipare alla fase difensiva. C’era raddoppio sistematico su Kvaratskhelia e sulle verticalizzazioni.

In pratica, Pioli ha usato delle contromisure anti-PSG, dato che anche il Napoli ha quel sistema di gioco. Nel secondo tempo gli azzurri hanno cambiato modulo, ma non è cambiato l’atteggiamento del Milan, che dava sempre supporto nelle verticalizzazioni. Al 48esimo Pioli ha iniziato a riprendere Leao: il portoghese ha smesso di fare la fase di non possesso, mettendo in difficoltà la squadra, di conseguenza il cambio di Pioli è giustificato. In ogni caso la nuova fase difensiva garantisce più equilibrio, oltre le assenze per me il bicchiere è mezzo pieno».

