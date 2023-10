Infortunio Pulisic, Pioli tira un sospiro di sollievo: cosa filtra e quante partite salterà l’americano

Pioli e i tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo dopo l’esito degli esami di Pulisic.

Sono state escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo lo stop contro il Napoli. Come riportato dal giornalista Luca Bianchin, l’americano tornerà per la sfida contro l’Udinese oppure per quella di Champions League contro il PSG.

