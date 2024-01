Diffidati Juve Sassuolo: un titolarissimo è a rischio squalifica nel prossimo match di campionato

Solo un diffidato in casa Juventus in vista del match interno con il Sassuolo: capitan Danilo sarà squalificati in caso di cartellino giallo.

Salterebbe la prossima sfida di campionato contro il Lecce, mentre martedì allo Stadium non ci saranno proprio per squalifica McKennie e Gatti.

