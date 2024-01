Yildiz conquista la Juve, l’Italia e l’Europa: ora vale 40 milioni e due top club lo vogliono. La situazione del turco

Yildiz con i suoi 3 gol ha conquistato la Juve, diventando lo straniero più precoce ad andare a segno in bianconero (meglio di Pogba). In Italia, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, nessuno è come lui, mentre in Europa solo in 3 fino a questo momento battono il turco (Tel del Bayern, 6 gol; Kroupi del Lorient, 4 gol; Diao del Betis, 4 gol).

Il valore di mercato di Yildiz ora è 40 milioni e su di lui hanno messo gli occhi due top club come Borussia Dortmud e Liverpool. Giuntoli e Manna gli hanno rinnovato il contratto fino al 2027 da poco tempo e intendono tenere alto il muro perché per loro l’attaccante non è in vendita.

