Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato le parole di Rocchi che hanno fatto infuriare i tifosi della Juve.

ZAZZARONI – «Il designatore ha giustamente difeso i suoi, l’ha fatto con insolita durezza e senza ricorrere a perifrasi. Ha infatti riconosciuto parte degli errori commessi da direttori di gara e varisti. Sia chiaro: Rocchi non è soddisfatto dell’operato di alcuni elementi della sua squadra. Se un arbitro o un varista non ne infila una, aggiungo, non può fare questo mestiere».

