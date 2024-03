Diffidati Milan-Slavia Praga: sono 4 i calciatori rossoneri che in caso di ammonizione questa sera salteranno la gara di ritorno

In vista della sfida di questa sera in Europa League tra Milan e Slavia Praga, andata degli ottavi di finale della competizione, i rossoneri di Stefano Pioli non dovranno fare attenzione solo alle insidie portate dagli ospiti ma anche al tema diffidati.

Sono quattro infatti i calciatori rossoneri che in caso di ammonizione salterebbero il ritorno: si tratta di Maignan, Florenzi, Musah e Tomori. I primi due partiranno dal primo minuto.

