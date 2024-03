Milan-Slavia Praga, il titolare a destra in difesa sarà Alessandro Florenzi e non Davide Calabria: il motivo della scelta di Pioli

In vista della sfida di questa sera tra Milan e Slavia Praga, Stefano Pioli ha deciso di lanciare dal primo minuto nel ruolo di terzino destro Alessandro Florenzi.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il motivo alla base della decisione è molto semplice: l’ex Roma è stato ammonito venerdì scorso contro la Lazio e in quanto diffidato salterà per squalifica la gara di domenica alle 15 contro l’Empoli. Calabria sarà dunque titolare contro i toscani.

