Diletta Leotta, inviata allo Stadium per seguire Juve Torino, a Dazn ha commentato la vittoria dei bianconeri nel derby. Queste le sue parole.

DILETTA LEOTTA – «C’era bisogno di questa vittoria per la Juve. Allegri diventa l’uomo derby perché ne vince 13 come Trapattoni. E’ una vittoria importantissima con 3 punti prima della sosta che fanno ben sperare. Notti come queste fanno la differenza in campionato».

