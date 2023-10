Zidane: «La Juve è stata più di una famiglia. L’Avvocato? Era sempre attento a me». Le parole in vista del festa del centenario

Zidane ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito della Juve in vista della festa centenario della Presidenza Agnelli in programma martedì 10 ottobre.

ZIDANE – «Tante emozioni, come non pensare all’Avvocato, sempre attento a me, alle sue telefonate all’alba dopo una partita vinta, alle sue apparizioni agli allenamenti… il mondo si fermava! La Juve è stata più di una famiglia, è stata un luogo in cui ho imparato davvero cosa significava “competitività” come giocatore, e che mi ha spinto anche nella mia vita di uomo e in famiglia».

