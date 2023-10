Pogba in giro per Torino: il numero 10 della Juve avvistato con la moglie dopo la conferma della positività al doping

Pogba, dopo la notizia della conferma della positività al doping per effetto delle controanalisi, è stato immortalato in un video finito su Tik Tok mentre si trova in giro per Torino con la moglie Zulay e uno dei suoi figli.

Forse un po’ di relax in famiglia per il numero 10 della Juve. Che da quasi un mese sta vivendo un vero e proprio incubo.

