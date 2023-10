Infortunio Dybala, Mourinho preoccupato: «Io e lui non siamo ottimisti». Le parole sull’ex Juve uscito in lacrime

Mourinho a Dazn ha svelato le condizioni di Dybala dopo l’infortunio patito col Cagliari che ha costretto l’ex Juve ad uscire in lacrime.

DYBALA – «Non ottimismo, io mi fido sempre molto dei giocatori: quando lui non è ottimista, io non sono ottimista. Ovviamente dobbiamo aspettare domani i risultati degli esami, però io mi fido molto dell’esperienza dei giocatori e di quello che sentono sul corpo. E Paulo non è ottimista».

SE HA PARLATO CON LUI – «Gli ho chiesto la stessa cosa che avete chiesto voi a me. Per i dettagli medici aspettiamo gli esami, anche loro penso che vorranno parlare quando avranno controllato tutto. Io ho fatto solo una semplice domanda al giocatore e niente».

