Federico Dimarco ha parlato nel postpartita di Inter-Frosinone: ecco le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro

Ai microfoni di DAZN, parla così Federico Dimarco, autore dell’eurogol nel match tra Inter e Frosinone.

GOL E PARTITA- «All’inizio ho visto Dumfries, poi ho visto il portriere fuori… meno male che è entrata, altrimenti mi sarei preso degli insulti a non finire.

Uno dei miei gol più belli, sì. Non ero partito benissimo, ho sbagliato cose che di solito non sbaglio. L’importante è aver conquistato 3 punti, avanti così».

JUVE?- «Il campionato è ancora lungo, dobbiamo pensare partita per partita. Ora ci sono le Nazionali, ci concentriamo su quelle, e poi penseremo alla Juve».

GRUPPO– «Siamo un bel gruppo, siamo forti e profondi. Possiamo intercambiarci tanto, è molto importante. Dobbiamo continuare su questa strada giorno per giorno. L’obiettivo? Decidetelo voi».

L’articolo Dimarco a DAZN: «Meno male che è entrata. Obiettivo? Decidetelo voi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG