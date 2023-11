I nerazzurri hanno la meglio di un buon Frosinone e tornano in vetta alla classifica; nel prossimo turno lo scontro diretto con la Juventus.

Il Frosinone affronta l’Inter e si presenta subito dalle parti di Sommer anche se il tiro di Barrenechea termina in curva; dall’altro lato Thuram per poco non riesce ad arrivare sul corner velenosissimo di Calhanoglu. Poco dopo il quarto d’ora il portiere elvetico blocca il tiro debole e centrale di Soulé. Successivamente Turati è miracoloso sul destro a volo di Lautaro Martinez; così come Darmian sulla conclusione di Rienier. L’Inter prende campo ed al 43’ va in vantaggio con un’autentica meraviglia di Federico Dimarco che scavalca Turati con un pallonetto da centrocampo; si va a riposo sull’1-0.

Hakan Calhanoglu

Al 47’ Thuram dribbla un avversario e viene atterrato in area: dal dischetto Calhanoglu spiazza Turati e fa 2-0. Il turco prova a bissare dalla distanza ma il suo destro esce fuori. L’Inter adesso gioca sul velluto dopo un primo tempo non semplicissimo per via della partita coraggiosa fatta dai ciociari. Il Frosinone reagisce ed il neo-entrato Cheddira colpisce la base del palo con un diagonale di destro; dopo l’ora di gioco il tiro violento di Marchizza viene respinto da Sommer con un tuffo plastico. L’Inter non si limita a gestire ma cerca anche di ripartire; Barella colpisce l’esterno della rete dopo un cross di Dimarco. Gli ospiti ci provano anche col tiro forte di Ibrahimovic che non sorprende Sommer sul suo palo; nel finale Lautaro spreca la chance del 3-0. Inter batte Frosinone 2-0.

