L’esterno nerazzurro Federico Dimarco parla così nel postpartita di Inter Napoli, raccontando il match e la prestazione della squadra

Ai microfoni di Sky, Federico Dimarco parla così a margine del pareggio tra Inter e Napoli a San Siro, nella 29^ giornata di Serie A.

PARTITA – «Abbiamo fatto una partita di voglia, carattere e concentrazione. Quello che ci voleva dopo Madrid; il gol nel quarto d’ora finale può capitare, essendo arrivati dai supplementari. Peccato, volevamo la vittoria, nessuno è imbattibile. Ci portiamo a casa questo pareggio che non ferma il grande lavoro.

Abbiamo parlato tra di noi in questi giorni, fa male uscire ai rigori, dobbiamo ripartire più forti. Siamo l’Inter e dobbiamo pensare da Inter. Non bisogna mollare di un centimetro, pensare partita in partita. Da qui alla fine saranno tutte finali, a partire dall’Empoli. Non conta il record di punti, conta chiudere la pratica il prima possibile. Modulo? Non mi cambia niente. Nel 3-5-2 mi trovo meglio, perché lo usiamo tutto l’anno. In nazionale l’obiettivo è dare il massimo e onorare la maglia»

L’articolo Dimarco a Sky: «Siamo l’Inter e dobbiamo pensare da Inter, l’importante è chiudere presto la partita Scudetto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG