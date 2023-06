L’esterno dell’Inter Federico Dimarco freme per giocare la finale di Champions League indossando la maglia della sua squadra del cuore.

Il Magazine della Champions League ha intervistato Federico Dimarco a pochi giorni dalla finale; ecco le sue sensazioni. “L’amore per l’Inter una cosa che parte dalla mia famiglia: da quando sono nato mi hanno trasmesso questo amore e giocando per questi colori ho esaudito un sogno”.

Federico Dimarco

“Zanetti rappresenta la storia di questo club, in pochi capitani hanno fatto così tanti anni con la fascia al braccio: la Champions League è stata una grande emozione anche per me, mi sono messo a piangere. Giocare una finale di Champions non è una cosa da tutti i giorni, qualsiasi ragazzo che parte da piccolo ha il sogno di giocarla“.

L’articolo Dimarco: “La finale di Champions non è cosa di tutti i giorni, nel 2010 mi misi a piangere” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG