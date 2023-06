Sembra andare avanti spedita la trattativa dell’Inter per acquistare Nacho: il difensore si libererà a parametro zero dal Real Madrid

Continua il forte pressing dell’Inter per acquistare Nacho a parametro zero. Lo spagnolo lascerà il Real Madrid al termine della stagione e gli uomini di calciomercato nerazzurri hanno fiutato il possibile colpo. La Gazzetta dello Sport aggiorna sull’andamento della trattativa, riportando anche quanto trapela dalla Spagna.

Sulla rosea si legge: «L’Inter attualmente è concentrata solo sulla finale di Champions di sabato contro il City e ufficialmente ha rimandato ogni trattativa sul mercato. In realtà i contatti con gli obiettivi della prossima stagione sono stati tenuti vivi anche in questi giorni e Nacho è uno di questi. Prendere un difensore della sua esperienza, a parametro zero, e colmare così il vuoto lasciato dall’addio di Skriniar è considerata una grande opportunità.

Il classe 1990 piace tanto perché è abituato da tempo a giocare ad alto livello, a vincere (5 Champions League tra gli altri trofei…) e garantisce esperienza. Oltre a una poliedricità notevole: in carriera ha fatto sia l’esterno sia il centrale e pare perfetto per la difesa a tre di Inzaghi.

È stato contattato la prima volta mesi fa, ma aveva spiegato di voler restare a Madrid. Nel corso del tempo questa convinzione è venuta meno perché, evidentemente, non gli è arrivata la proposta giusta (pare come durata dell’accordo), e dunque il suo agente ha riallacciato i rapporti con viale della Liberazione. Adesso la fumata bianca, secondo quello che trapela dalla Spagna, è a un passo: accordo fino al 2026 con ingaggio importante perché l’Inter sfrutterebbe i vantaggi del Decreto Crescita e risparmierebbe sul lordo».

L’articolo Nacho-Inter, dalla Spagna sono sicuri: accordo trovato fino al 2026. Le cifre proviene da Inter News 24.

