Il centrocampista del Manchester City, Rodri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della Finale di Champions contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni della BBC, Rodri ha parlato così pensando alla Finale di Champions League tra il suo Manchester City e l’Inter.

LE PAROLE –: «Guardiola Lui ha detto che non sarai mai una grande se non vinci in Europa. È l’esame che dobbiamo superare: è un’altra finale e siamo pronti. Spingerò i ragazzi a essere noi stessi, ad essere fiduciosi, a fare del nostro meglio ea lottare per la finale. Non ci siamo concentrati troppo, ma ovviamente la Champions è lì, qualcosa che sogniamo. Ovviamente l’Inter è una squadra tosta, con cinque giocatori dietro. Anche loro sono in finale. Abbiamo cercato di imparare molto dal passato. Cerchiamo di risolvere le situazioni, come abbiamo fatto con il modo in cui abbiamo giocato contro il Real Madrid. La convinzione c’è sempre. Adesso c’è solo una partita».

L’articolo Manchester City, Rodri: «Inter squadra tosta ma siamo pronti per la Finale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG