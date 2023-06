L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha commentato così la sconfitta in Finale di Champions League contro il Manchester City

Federico Dimarco ha raccontato tutte le proprie emozioni dopo la sconfitta in Finale di Champions League della sua Inter contro il Manchester City. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

I MIEI PENSIERI? – «Sicuramente c’è tanta delusione pet quello che abbiamo dimostrato sul campo. Dall’altra parte c’è tanto orgoglio. Sono orgoglioso di questa squadra perché ha dato il 120% sul capo ma non è bastato. Ha vinto la squadra più forte, costruita per vincere la Champions».

RAMMARICO – «Sicuramente, abbiamo avuto delle occasioni nitide ma non è bastato. Anche il loro portiere ha fatto delle ottime parate».

COME RIPARTIRE – «Questa squadra merita tanto. Anche stasera meritava di più. Siamo contenti perché abbiamo dato il massimo e fatto un grande percorso in Champions. Il nostro secondo posto vale tanto».

LE PAROLE– «Resta solo delusione, ce la siamo giocata alla pari col City, dispiace tanto aver perso la partita più importante. La loro squadra è stata costruita per vincere la Champions, noi siamo andati in campo per giocarcela alla pari, poi il pallone non è entrato. Nelle finali quando fai gol cambia la partita, siamo dispiaciuti, ma sono orgoglioso di questo gruppo, al 120% in campo. Dispiace aver perso questa finale. Per quello che abbiamo fatto in Champions penso che debba essere un punto di partenza, non un punto d’arrivo».

