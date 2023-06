L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così dopo la sconfitta in Finale di Champions contro il Manchester City

L’Inter di Simone Inzaghi esce a testa alta dall’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, sconfitta in Finale di Champions League dal Manchester City per 1 a 0. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport.

DELUSIONE? – «Assolutamente sì. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati grandiosi. Hanno fatto una grandissima partita. So che è un momento difficile, abbiamo perso una Finale che volevamo a tutti i costi, ma devono essere orgogliosi. Sono stati perfetti come lavoro insieme, come squadra. Abbiamo giovato contro ina squadra fortissima e concesso veramente poco. Ricordo una sola parata di Onana su Foden. Un abbraccio enorme anche ai nostri tifosi che sono stati meravigliosi. Ieri ho detto che non cambierei con nessuno i miei giocatori. Oggi tutto il Mondo ha visto il perché. L’Inter ha messo in campo una partita seria. Ho visto i giocatori abbattuti e tristi ma il calcio è così. Dobbiamo essere orgogliosi del percorso fatto».

PERCHÉ I TANTI CROSS SBAGLIATI? – «Nel primo tempo non abbiamo sofferto tantissimo ma a livello di gioco potevamo fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, creato tanto ma c’è mancata un po’ la rifinitura. Gli ultimi 20 minuti la traversa, la ribattuta di Lukaku… Ti chiedi come mai la palla non sia entrata. La squadra si sarebbe meritata di giocare gli extra time».

ANNO PROSSIMO ? – «Abbiamo fatto un grandissimo percorso però penso che si sia visto stasera in campo. Il City lo conosciamo tutti. Fa male però il percorso in Champions è stato eccezionale, ci vogliamo tornare e abbiamo tutte le possibilità per tornarci. Sappiamo quanto è importante avere tutti i giocatori disponibili. Abbiamo fatto un percorso straordinario».

ORGOGLIOSO DI ME STESSO? – «Il lavoro quotidiano con tutto il mio staff. Ma sono orgoglioso di questi ragazzi, avrebbero meritato di più. ma questo è il calcio. Un percorso di crescita. 5 finali in 20 mesi sono importanti per farci crescere».

LE PAROLE- Abbiamo fatto una grande gara, dobbiamo essere orgogliosi. Chiaramente si meritava di più, i ragazzi devono essere orgogliosi perché hanno fatto una partita straordinaria, come i nostri tifosi che si sarebbero meritati un risultato diverso.

ATTEGGIAMENTO– Gli ultimi 25 minuti la palla sembrava che non volesse entrare, purtroppo è successo nella finale di Champions. E’ successo un po’ di tutto, ma bisogna rendere onore a questi ragazzi perché abbiamo giocato contro il Manchester City ad armi pari.

RINNOVO- Rinnovo? Chiaramente bisognerà far passare qualche giorno. Con la società c’è grande sintonia, faremo i programmi perché inizieremo il 10 luglio. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, dei miei ragazzi, dei tifosi. Questo è il calcio, onore al Manchester City, che si meritava la Coppa per il percorso fatto negli anni. Con questo spirito ci arriveremo un’altra volta.

FINALE PERSA- In una serata del genere mi viene difficile parlare di giocatori al di sotto dell’aspettative: ho sempre detto che non avrei cambiato i miei calciatori per nulla al mondo, oggi avete capito perché. Finale persa Sensazione strana, ho abbracciato i miei ragazzi. Non parlo mai a fine delle gare, ma stasera ho detto loro di essere orgogliosi per quello che hanno fatto vedere a tutto il mondo. Critiche? Si è parlato tanto in questa stagione, le partite perse e le critiche sono quelle che ci hanno portato qui e ci hanno fatto vincere tante partite negli ultimi mesi.

