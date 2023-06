Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato a margine della sconfitta dei nerazzurri nella finale di Champions col Manchester City

Ai microfoni di Sport Mediaset, Steven Zhang commenta così il percorso dell‘Inter in Champions League, terminato solo in finale:

LE PAROLE– «Molto orgoglioso della squadra, dallo staff ai giocatori, perché tutti ci consideravano sfavoriti. Il campo ha dimostrato altro, ce la siamo giocata e siamo la seconda squadra in Europa, punto di ripartenza per la prossima stagione. Dobbiamo cercare di partire da questa sfida, ricostruire passo dopo passo per tornare ancora qua. Essere orgoglioso diventa il titolo di questa serata, ma quello che rimane di questa stagione è la capacità di saper fare grandi cose».

SKY SPORT-

FINALE – «Per prima cosa fa parte dello sport e del calcio vincere o perdere. Voglio complimentarmi e dire tutto il mio apprezzamento allo staff, a giocatori e allenatore per quanto fatto in campo. Hanno fatto una partita incredibile e dato il 100%. Allo stesso tempo voglio complimentarmi col City perchè hanno disputato una grande stagione. Noi siamo orgogliosi di essere approdati a questa finale, giocare con i migliori e aver avuto la possibilità di mostrare le nostre qualità senza paura indipendentemente dalla vittoria o sconfitta finale».

NON SI É VISTA LA DIFFERENZA IN CAMPO – «Penso che i nostri giocatori, la qualità e la mentalità è di alto livello. Tutti lo hanno visto in questa finale. Non siamo inferiori a nessuno».

RIPARTIRE – «É una stagione positiva su cui riflettere. Abbiamo già iniziato a pianificare il lavoro da portare avanti. Stiamo già lavorando da questo punto di vista. I giocatori che hanno disputato una buona stagione continueranno con noi e saremo felici di sostenere questi giocatori e ovviamente non si pianifica una campagna acquisti in un giorno».

PARTITA – «Quest’oggi abbiamo dimostrato di meritare questa finale e di essere davvero forti. Effettivamente. prima della partita tutti pensavano che fossimo gli outsider e che quasi non ci fosse partita. Siamo davvero orgogliosi di questo risultato. Poi la finale deve avere un vincitore e un vinto. Ma siamo fiduciosi nel futuro con le fondamenta che abbiamo in questo momento».

ETÁ MEDIA ALTA DELLA SQUADRA DA ABBASSARE – «Ciò che ho imparato nel calcio è che una squadra vincente sia sempre un equilibrio fra una mentalità forte e un’energia forte. Serve energia per il futuro ma anche giocatori maturi che anche oggi ci hanno permesso anche oggi di arrivare in finale. E’ sempre una questione di equilibrio. Questi sono i punti di forza su cui cerchiamo di puntare ogni anno».

LUKAKU – «Il giocatore ha dimostrato grande attaccamento all’Inter. E’ un ragazzo incredibile. Il ragazzo ha un contratto con il Chelsea, dobbiamo aspettare di parlare con loro per capire».

L'articolo Zhang: «Questo è il punto di partenza per la prossima stagione» proviene da Inter News 24.

