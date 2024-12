Solo tre anni fa Federico Dimarco rappresentava un comprimario all’Inter. Ora si ragiona su livelli top internazionali ed Oaktree la pensa cosi. L’ascesa di Federico Dimarco nel calcio di alto livello è stata niente meno che straordinaria; un percorso che lo ha portato ad essere oggi considerato uno dei pilastri non solo della sua squadra, l’Inter, ma anche della nazionale italiana. Questa trasformazione ha attirato l’attenzione e le lodi di critici ed appassionati, sottolineando un viaggio di crescita che ha tutte le caratteristiche di una vera e propria favola moderna del calcio che ora lo issa tra i migliori al mondo nel suo ruolo ed un vero e proprio metro di paragone internazionale. Oggi, tre anni fa Circa tre anni fa, il 4 dicembre 2021, Dimarco si trovava a sostituire Bastoni in uno scontro Roma-Inter, con un ruolo che sembrava relegarlo alle spalle di figure più affermate come alternativa ad […]

