I nerazzurri mietono consensi sempre maggiori: anche chi in un passato anche piuttosto recente era un detrattore, ora celebra la squadra. Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sugli obiettivi e sulle possibilità dell’Inter in stagione. L’ex allenatore inizia analizzando il nuovo format del Mondiale per Club. “Si giocherà a fine stagione, gli atleti saranno sicuramente stanchi. Bisognerà fare una preparazione mirata. I lunghi spostamenti non permetteranno allenamenti durante il periodo della manifestazione”. Nel girone “L’Inter affronterà il Monterrey, che non mi pare un ostacolo insormontabile. Poi avrà l’Urawa Red Diamonds e, infine, il River Plate, che credo sia l’avversario più duro. Però mi pare che i nerazzurri abbiano le risorse per arrivare fino in fondo. Dopo ci saranno le sfide a eliminazione diretta e li si vedrà chi avrà più energie”. Le favorite per la vittoria finale “Le solite europee: Real Madrid, Manchester City e Paris Saint […]

