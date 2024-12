L’armeno ha iniziato la stagione con diversi errori non da lui e qualcuno iniziava a parlare di inevitabile declino dovuto alla sua età. Il rientro in grande stile di Henrikh Mkhitaryan a San Siro ha segnato l’ultima giornata di campionato con una performance da veri maestri del calcio. Nonostante un avvio di stagione non all’altezza delle sue consuete prestazioni, l’esperto centrocampista dell’Inter sembra aver ritrovato la forma, dimostrando ancora una volta che l’età per alcuni è solo un numero. La sua maestria sul campo ha guidato i nerazzurri alla vittoria contro il Parma, con una partita conclusa sul punteggio di 3-1 che ha lasciato agli appassionati e agli addetti ai lavori una riprova del suo indiscusso talento. Un ritorno in grande stile A quasi 36 anni, il calciatore armeno ha dimostrato che la tecnica e l’intelligenza tattica non invecchiano. Con una partita eccezionale, Mkhitaryan si è confermato il migliore in […]

