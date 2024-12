Il club nerazzurro è storicamente legato all’Argentina e non è escluso che nuovi talenti ablicelesti possano scrivere altre pagine di storia. Nell’ambito del calcio internazionale, l’Inter è nota per la sua attenta strategia di reclutamento e sviluppo dei talenti giovanili. Recentemente, la società nerazzurra ha inviato Dario Baccin, braccio destro del direttore sportivo Piero Ausilio, in Sudamerica. Il suo obiettivo? Esplorare e segnalare giovani promesse che potrebbero rinforzare la rosa nerazzurra nei prossimi anni. La missione L’Inter continua a puntare sulla crescita e sulla valorizzazione di giovani talenti. L’ultimo acquisto di spicco in questa strategia è stato quello di Palacios, ma la ricerca non si ferma. Dario Baccin è attualmente in Sudamerica per individuare promettenti giovani calciatori. L’importanza di tali missioni di scouting è fondamentale per assicurare alla squadra non solo successi immediati ma anche una solidità e competitività a lungo termine. Focus sui talenti emergenti Tra i giocatori osservati […]

