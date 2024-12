I nerazzurri non hanno bisogno di cedere ma il figlio d’arte ha una clausola rescissoria nel contratto e quindi i dirigenti sondano diversi centravanti. Nel mondo del calcio, dove l’abilità sul campo si intreccia indissolubilmente con le strategie di mercato, si sta profilando una narrazione che potrebbe riscrivere le prossime pagine della Serie A e del calcio europeo. Al centro di questa storia c’è Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, che con le sue prestazioni ha suscitato l’interesse di alcuni tra i più prestigiosi club del vecchio continente. Protagonista Thuram, con un inizio di stagione esplosivo segnato da 10 gol in Serie A e ottime prestazioni anche in Champions League, si conferma una delle colonne portanti dell’Inter di Simone Inzaghi. L’attaccante francese, giunto a Milano a costo zero, si è rapidamente imposto come partner ideale di Lautaro Martinez, superando le aspettative e giocando un ruolo chiave nel successo della squadra. Dirigenti sull’attenti […]

Leggi l’articolo completo Thuram in uscita Il nome del suo possibile erede spiazza tutti ed è una beffa per la Juve, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG