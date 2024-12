I nerazzurri, stando ad alcune indiscrezioni provenienti dall’Argentina, fanno sul serio per un difensore. Nel panorama dinamico del calcio, dove ogni movimento di mercato può segnare il destino di una squadra per le stagioni a venire, l’Inter si posiziona attivamente alla ricerca di rinforzi. Il club italiano ha posato i suoi occhi su un talento emergente del calcio sudamericano. Questa mossa strategica potrebbe non solo rafforzare la loro rosa ma anche segnare l’inizio di una nuova era di successo per la squadra. Nel mirino Marco Di Cesare, difensore centrale di 22 anni del Racing Club di Avellaneda, ha attirato l’interesse dell’Inter. Con una stagione impressionante alle spalle, in cui ha totalizzato 31 presenze, Di Cesare è diventato un punto fermo della difesa del club argentino. Le sue prestazioni hanno catalizzato l’attenzione di club europei in cerca di giovani talenti difensivi. Il profilo Muove i primi passi nell’Argentinos Juniors, per poi […]

