Calciomercato Inter, tutto pronto per il rinnovo di contratto dell’esterno nerazzurro Federico Dimarco. La situazione

Tutto pronto per il rinnovo di contratto dell’esterno dell’Inter Federico Dimarco: soprattutto dopo il goal realizzato ieri contro l’Empoli come ciliegina sulla torta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ausilio e Marotta sono pronti a sedersi sul tavolo per trattare il nuovo contratto nerazzurro per Dimarco. Si attendono aggiornamenti con grande ottimismo.

L’articolo Dimarco, pronto il rinnovo con l’Inter. Fumata bianca a breve proviene da Inter News 24.

