Anche Gigio Donnarumma ha voluto dire la sua dopo le dimissioni di Roberto Mancini in qualità di ct della Nazionale: le parole

Gianluigi Donnarumma affida ad un post su Instagram le sue emozioni dopo le dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di ct della nazionale. Ecco le parole.

Grazie di cuore mister Mancini per gli anni trascorsi in nazionale tra gioie grandissime e momenti difficili ma formativi vissuti tutti insieme. Noi andremo avanti, forti dell’esperienza fatta in questi anni e dei suoi insegnamenti che non dimenticheremo. In bocca al lupo pic.twitter.com/PdMl6i9k4m — GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) August 14, 2023

