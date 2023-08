Maurizio Paniz si è espresso sulle mosse di mercato della Juve e sulle ambizioni societarie in vista del campionato

Sulle frequenze di TMW, Maurizio Paniz si concentra sulla Juve, commentando i colpi messi a segno sul mercato e l’attuale forza della rosa, col campionato ormai alle porte:

MERCATO JUVE– «È un mercato in linea con quello che ci si aspettava tenendo conto delle difficoltà economiche. Queste ci sono perché non sono arrivati i soldi della Champions League. Bisogna anche capire quanto sia stata giusta la giustizia sportiva. Era importante abbassare gli ingaggi e vendere gli esuberi. Ci si è riusciti senza sfoltire o indebolire la squadra, già forte lo scorso anno ma che è stata bersagliata dagli infortuni. Se si può puntare sui giocatori fondamentali e ci si aggiunge calciatori come Weah può venire fuori un grande campionato»

POGBA- «Io in questo momento non lo considero nemmeno in rosa. Se, poi, dovesse recuperare sarà un valore aggiunto ma ora non lo considero in rosa. È un dato oggettivo e non ci si può nascondere dietro un dito. Spero che lui abbia il buonsenso di dire, visto come sta andando, vi ridò qualcosa o datemi qualcosa in meno»

The post Juve, Paniz crede nella squadra: «Può venir fuori un grande campionato. Su Pogba…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG