Diogo Leite, difensore dell’Union Berlino, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento che sta vivendo la squadra

Il momento dell’Union Berlino è drammatico e domani sera a Napoli i tedeschi sono chiamati a risollevarsi in una gara difficilissima, che riscatti la sconfitta dell’andata in Champions. Il difensore portoghese Diogo Leite ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

COME SVOLTARE DOPO 12 SCONFITTE DI FILA – «Facendo una grande partita a Napoli, mettendo in campo tutta la nostra voglia e la nostra qualità. Serve un risultato positivo per ritrovare fiducia e uscire da questo momento no. Siamo stati anche sfortunati, abbiamo avuto, in alcune partite, l’opportunità di segnare e non lo abbiamo fatto. Vincere in Champions darebbe una carica in più».

RAPPORTO CON BONUCCI – «Ottimo, sin dal primo giorno. Ho un grande rispetto per la sua carriera e per come è adesso: da lui ho solo da imparare. É un giocatore fantastico e anche un uomo con grandi valori».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG