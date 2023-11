Oggi Massimo Gramellini dedica la sua rubrica sulla prima pagina del Corriere della Sera, Il Caffé, alla fine della Bobo Tv per come l’avevamo conosciuta fino ad oggi

PAROLE – «Questo caffè tristissimo è dedicato all’amicizia. Sulla versione femminile non ho titolo per pronunciarmi, ma su quella maschile posso dire che ha appena subìto un contraccolpo duro, forse definitivo, dalla fine del sodalizio tra Bobo Vieri da un lato e Adani, Ventola e Cassano dall’altro. Vedo già smorfie di degnazione dipingersi sulle facce dei lettori: ma sono quattro simpatici cazzoni, non puoi prenderli a modello di una relazione intensa come l’amicizia! Eppure, quando guardavo la Bobo Tv, era proprio il legame che esisteva tra loro a stregarmi: non scomoderò i fantasmi di Amici miei, la cui cultura emergeva persino nelle «bischerate» più volgari, ma l’atmosfera era quella».

