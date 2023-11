Il momento dell’Hellas Verona non è tra i più positivi: Baroni rischia l’esonero contro il Genoa e al suo posto si parla di Ballardini. Intanto Setti tratta la cessione del club

Il momento dell’Hellas Verona non è tra i più positivi: Baroni rischia l’esonero contro il Genoa e al suo posto si parla di Ballardini. Intanto Setti tratta la cessione del club.

Il patron Setti, come riportato da L’Arena, sta trattando la cessione del club con una holding inglese, che ha come referente tecnico una vecchia conoscenza rossoblù come Francesco Marroccu e ha lavorato con Ballardini a Genova

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG